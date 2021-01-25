شكرا لقرائتكم خبر تركي يهاجم 3 سياح بسكين في اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت السياحة التركية ضربة جديدة، بعدما طعن جامع قمامة ثلاثة سياح أجانب بالسكين في مدينة اسطنبول.

وقالت الشرطة التركية "اعتقلنا الجاني الذي أصاب رجلا وامرأتين من الجنسية الروسية في بلدية بشيكتاش في وقت متأخر من مساء أمس الأحد".

وسجلت كاميرات المراقبة الهجوم على السياح الروس، ونقل الضحايا إلى المستشفى، ووفقا للبيانات الأولية، فإن هناك إدعاء بأن الجاني مريض عقليا، ولم يتم التعرف على دوافعه، وفقا لموقع (سبوتنك نيوز).