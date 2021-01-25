شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن فقدان الاتصال ببحارتها الذين خطفهم قراصنة قبالة نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي الاثنين، إن القراصنة الذين خطفوا 15 بحاراً بعدما هاجموا سفينة حاويات تركية في خليج غينيا قبل يومين؛ لم يجروا حتى الآن أي اتصال مع سلطات بلاده.

وقُتل بحار من أذربيجان عندما صعد مهاجمون مسلحون على متن السفينة التي كانت متجهة من لاجوس إلى كيب تاون، وخطفوا 15 بحاراً تركياً.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة: «لم نتلق بعد أي كلمة من القراصنة».

وتركيا على اتصال بالمسؤولين في الجابون، حيث أوضح جاويش أوغلو أن سفينة الحاويات «موزارت» رست بالمتبقين من أفراد طاقمها، ومع السلطات في الدول المجاورة.

وقال وزير النقل التركي، مكرراً تعهدات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة تسعى لضمان الإفراج عن البحارة سريعاً.

وقال عادل كارا إسماعيل أوغلو: «سننقذ مواطنينا من أيدي هذه العصابات، ونعيد لم شملهم مع أُسرهم في أسرع وقت ممكن».

وأوضحت تقارير بحرية أن السفينة تعرضت للهجوم على بعد 160 كيلومتراً قبالة ساحل جزيرة «ساو تومي» يوم السبت.

وخطف قراصنة في خليج غينيا، الذي تطل عليه أكثر من 12 دولة، 130 بحاراً في 22 هجوماً العام الماضي، أي الغالبية العظمى من المخطوفين على مستوى العالم حسبما ورد في تقرير للمكتب البحري الدولي.

وقال محللون إن الهجوم على السفينة «موزارت» قد يزيد الضغط الدولي على نيجيريا لبذل مزيد من الجهد لحماية سفن الشحن التي طالب أصحابها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الأسابيع الأخيرة.