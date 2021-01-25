شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتحدث عن «تحركات أوروبية» للسيطرة على جائحة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن أوروبا ككل تتحرك نحو وضع ضوابط أفضل للحد من جائحة كوفيد-19.

وقال ماكرون أمام قمة «اختر فرنسا» الاستثمارية: «في كل مكان بأوروبا، نتحرك في الأسابيع المقبلة من أجل تبني استراتيجيتنا للسيطرة بشكل أفضل على الجائحة».

وتدرس حكومة ماكرون حالياً ما إذا كانت ستفرض عزلاً عاماً ثالثاً على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تحديد الأربعاء موعداً لعقد اجتماع لمجلس الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم؛ قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية بشأن سياستها المتعلقة بكوفيد-19 إن فرنسا قد تحتاج لتطبيق عزل عام ثالث ربما مع بدء العطلة المدرسية في فبراير/شباط للحد من انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وقال جان فرانسوا دلفريسي رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التصدي لكوفيد-19 لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية: «ربما نحتاج إلى التوجه نحو العزل. سواء كان ذلك يتطلب فرض قيود صارمة للغاية مثل القيود الأولى في مارس؛ أو تطبيق شكل أكثر ليونة مثل نوفمبر، فهذا قرار سياسي».