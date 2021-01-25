شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «موديرنا» فعّال ضد نسختين متحوّرتين من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية في بيان الاثنين؛ أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.

وأكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى «النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه»، وأوضحت موديرنا أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.

ونهاية العام الماضي؛ سمحت السلطات الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد- 19» الذي طورته شركة موديرنا، ما مهّد الطريق أمام إرسال ملايين الجرعات من ثاني لقاح يحصل على الضوء الأخضر إلى أنحاء البلد الذي يعد الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم.

ومطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري؛ أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الهيئة الناظمة ومقرها أمستردام في بيان حينها؛ إن «وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاماً بفيروس كورونا».

