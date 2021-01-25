«التعليم والمعرفة» توسع نطاق برنامج التوجيه الجامعي والمهني

أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن زيادة كبيرة في إقبال الطلبة على التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج التوجيه الجامعي والمهني، إحدى المبادرات السنوية التابعة لبرامج إثراء الطلبة.

وانطلق البرنامج بدورته الثانية الموسّعة في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تستمر حتى يونيو/ حزيران 2021، وتأتي توسعة دورة العام الحالي استجابةً للطلب الكبير الذي استقطبته من طلبة مدارس أبوظبي، إذ شهدت دورة العام الحالي عودة 80% من طلبة الدورة الأولى للتسجيل، وإجمالي نسبة إقبال من الطلبة تصل إلى 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، حيث استقطبت دورته الحالية ثلاثة آلاف طالب وطالبة.

ويهدف برنامج التوجيه الجامعي والمهني إلى إعداد طلبة الصفوف 9-12 في مدارس أبوظبي للانتقال للمرحلة الجامعية، ومساعدتهم على تكوين رؤية واضحة عن مستقبلهم المهني، إلى جانب تعزيز إمكاناتهم من خلال تأهيلهم لاختبارات الرياضيات واللغة الإنجليزية القياسية، فضلاً عن استكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية الملائمة لاهتماماتهم، كما يزوّد البرنامج المشاركين بالمؤهلات التي تتيح أمامهم فرصة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الرائدة محلياً عالمياً، والاستفادة من المنح الدولية المُقدمة من برنامج بعثات أبوظبي التابع لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وأكدت خلود الظاهري، مديرة إدارة عقود المنشآت التعليمية في الدائرة أن الدورة الأولى من برنامج التوجيه الجامعي والمهني شجعت جميع طلبة أبوظبي لاستكشاف مسار رحلتهم الأكاديمية ومستقبلهم المهني، وبعد أن سجّل البرنامج مشاركة 261 طالباً وطالبة بعد إطلاقه في مارس/ آذار2020، شهد البرنامج نمواً متسارعاً ليبرز كمنصة فاعلة تساعد آلاف طلبة المدارس الخاصة والحكومية على تحقيق كامل إمكاناتهم، كما يشجع البرنامج الطلبة في الصفوف 9-12 على تعزيز مهاراتهم في الاختصاصات التي تحظى باهتمامهم، ويساعدهم في التخطيط للمسارات الجامعية والفرص المهنية المرتقبة والملائمة بعد استكمال المرحلة الثانوية.

وقالت الظاهري، إن الدورة الثانية من البرنامج تتيح فرصة استثنائية للطلبة للوصول إلى باقة جديدة ومتنوعة من أدوات الدعم المجانية، حيث يمكن للطلبة المسجلين الاستفادة من الدورات لتحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات وتعزيز إمكاناتهم لاجتياز الاختبارات القياسية.

ويستكمل البرنامج توسّعه وإثراء محتواه على الرغم من التحوّل للنموذج الافتراضي بسبب الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وفي هذه الدورة تم إدراج مزايا جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يلبي الاهتمام المتزايد الذي يبديه الطلبة للمشاركة في البرنامج.

وفي ضوء حديثها عن تجربتها الخاصة في برنامج التوجيه الجامعي والمهني، قالت عائشة باتون، طالبة الصف الـ 12 في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي: «قدم البرنامج لي فرصاً استثنائية وفريدة، فقد تعلمت كيفية تقييم الشروط ومواعيد القبول النهائية عند تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات العالمية. كما ساعدني الفريق المعني بالتدريب على اختبار الإمارات القياسي في توسيع معرفتي في عددٍ من المواضيع وتحسين نتائجي الدراسية.

وكان لورش العمل المهنية والدورات التدريبية الافتراضية دور كبير في مساعدتي على تكوين رؤية أوضح للفرص المتاحة أمامي في المستقبل».

تستمر الدورة الثانية من برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرامج إثراء الطلبة حتى يونيو 2021.