شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام تطبيقات الألعاب التعليمية في العملية التدريسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بهدف دعم وتطوير الخبرات والمهارات التدريسية، واستخدام التطبيقات والوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية، نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة، ورشة تدريبية بعنوان «استخدام منصات الألعاب التعليمية لتعزيز جودة العملية التدريسية وتفاعل الطلاب في فصول التعلم عن بُعد»، حضرها عدد كبير من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية.

تناولت الورشة التي قدمها كل من الدكتور على شوربجي من كلية الطب، والدكتور سيميو اديربيجبي من معهد القيادة في التعليم العالي، مجموعة من المحاور، منها عرض لأهم منصات الألعاب التعليمية وتحليلها، والتعرف إلى كيفية استخدامها وإجراء الأنشطة التعليمية من خلالها، وكيفية رفع مستوى التفاعل والمشاركة لدى الطالب، والمميزات الخاصة بكل منها، وكيفية استخلاص النتائج وعرضها، لتحقيق الهدف النهائي والمتمثل في تحسين العملية التعليمية وتفاعل الطلبة معها.

من جهته، أكد الدكتور ماهر عمر مدير معهد القيادة في التعليم العالي، حرص معهد القيادة على تنظيم مجموعة متنوعة من الورش التدريبية والعملية التي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية، والعمل على تعزيز مشاركة الطلبة بصورة إيجابية، وبصفة خاصة في ظل توجه الجامعة في خطتها الاستراتيجية الحالية نحو التعلم الإلكتروني.