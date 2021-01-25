شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم تجمعه الداخلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم منتخب الناشئين مواليد 2004 الأحد، تجمعه الداخلي الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بدبي للفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

وخاض المنتخب خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الهند فاز في الأولى بثلاثية دون مقابل، جاءت عن طريق سلطان عادل، علي المعمري، ومحمد عبدالسلام، وخسر الثانية بهدف دون رد.

وحرص عبدالله سلطان وعدنان الطلياني عضوا لجنة المنتخبات والشؤون الفنية على الحضور في ملعب ذياب عوانة، لمتابعة أحداث المباراة الثانية إلى جانب فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول وجهازه المساعد.

وكان التجمع قد شهد مشاركة 26 لاعباً هم: سلطان عادل وسيف الزعابي (اتحاد كلباء )، محمد الحارثي (بني ياس)، عبدالله الشيباني وعلي محمد ومحمد خالد وأحمد المرزوقي (الجزيرة)، علي طاهر وبدر السويدي ونواف جاسم وسيف الكعبي وخالد توحيد (الشارقة)، حمد عارف وسعيد جمال وعبدالله حسن وغيث بدر ويوسف البلوشي (شباب الأهلي)، خالد الحساني (العين)، سعيد المقدمي (الفجيرة)، جمال خليفة (النصر)، عبدالله أحمد وعبدالرحمن الحوسني ومنصور المنهالي وعوض الكثيري (الوحدة)، وسعود المري ومحمد عبد السلام (الوصل).