شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 مشارك في المعسكر الشتوي الافتراضي للمدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع برنامج شكراً لعطائك التابع لفريق فزعة التطوعي المعسكر الشتوي الافتراضي وذلك بمشاركة 1100 طالبة وطالبة من كافة الجنسيات من المواطنين والمقيمين في الدولة في الفئة العمرية من 10- 18 سنة من الذكور والإناث. ويهدف المعسكر إلى استثمار أوقات الفراغ لدى أبنائنا الطلبة خلال فترة إجازتهم وتقديم ورش متنوعة تنمي قدراتهم وتكسبهم مهارات جديدة.

ونظم المؤتمر عبر برنامج الاتصال المرئي زووم، وتضمنت الورش التي تم تقديمها ورشة «الإسعافات الأولية» لآيات يونس، وورشة «مهارات إدارة المصرف الشخصي» لسناء عاطف، وورشة «بالتدوير أبدع» لحنان محمد، وورشة «التطوع سمة الأبطال» لهانم شعبان، وورشة «سعادتي سر نجاحي» لعبدالله النهام، وورشة «مكافحة الحريث» للدكتور صهيب سعيد سويد، وورشة «آداب وسلوكيات استخدام الشبكة العنكبوتية» للمدربة منال الجوهري، وورشة «أثر الوجبات السريعة في الصحة» لحنان اليماحي.

وأكد سعيد راشد الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام أن النادي حقق نجاحاً غير مسبوق في إدارة النشاط الشتوي الافتراضي الذي ينظم عن بعد للمرة الأولى، وتقدم بالشكر لفريق العمل والعاملين على إدارة النشاط حسام الزعبي وعفراء الكتبي وكوثر الرحالي وسيف الرحمن أمير والمهندس شهاب الحوسني وعاصم الشايع وبشار علي.