البريد يصدر طابع بريد تذكاريا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 69 والذي يوافق 25 يناير من كل عام، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن ذلك اليوم يأتي تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة المصرية البواسل على يد الاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البريد المصري يشارك في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 بإصدار طابع بريد تذكاري يعبر عن دور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على الأمن.

وذكر أن الطابع يتضمن شعار الشرطة ومرور 69 عاماً على معركة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مجموعة من أفراد الشرطة في وضع الاستعداد لحماية الوطن ويتوسط الطابع عبارة "أمنك رسالتنا" وهي رسالة الشرطة المصرية العريقة التي توضح الهدف الذي تسعي اليه.

وأضاف فاروق أن رجال الشرطة المصرية كانوا ومازالوا يقدمون أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل حماية هذا الوطن، وأن ما قدموه من تضحيات وبطولات سجلها التاريخ بأحرف من نور منذ أن رفضوا الاستسلام أمام الاحتلال وكتبوا بدمائهم الطاهرة أسمى معاني البطولة والوطنية والفداء.

وأكد أن الشرطة المصرية مازالت تقدم التضحيات كل يوم بعزيمة لا تلين أو تنكسر ويبذل رجالها أرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم.

وأشار فاروق إلى أن البريد المصري يحرص دائما على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث الهامة تخليدا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

ومقاس الطابع الجديد هو (4 سم في 5 سم) وهو مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات، بحسب البيان.