صور.. محافظ دمياط تتفقد مشروعات التطوير في كفر سعد والسرو

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، تفقدت خلالها عددا من مشروعات التطوير التي تجرى بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

استهلت المحافظ الجولة، بالمرور على شارع الثورة بمدينة كفر سعد، لمتابعة أعمال التطوير التي بدأت واستمعت إلى شرح مفصل من مُنفذي المشروع عن آلية العمل، وفقًا لخطة محددة.

كما بحثت المحاور الخاصة بتخطيط الشارع في ضوء عدة اشتراطات ومعايير مرورية، وكذا سُبل إزالة كافة المعوقات واستعراض كافة الأعمال المقرر تنفيذها بالتعاون مع شركات المرافق، وتغيير أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار.

وواصلت محافظ دمياط، جولتها بزيارة مدينة السرو، والتي من المقرر تنفيذ أعمال تطوير طريق كورنيش النيل بها بطول ١٠٠٠ متر وشارع بورسعيد بطول ٦٠٠ متر، ومتفرعات بطول ٢٠٠ متر، حيث بحثت المخطط الخاصة بعملية التطوير بما يتناسب مع خط التنظيم لتلك المناطق، وكذا رفع كفاءة كورنيش النيل بالمدينة وعمل ممشى موازي له.

ووجهت بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق المدينة.