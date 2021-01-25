الاتحاد الأوروبي يريد تشديد الإجراءات على حدوده لكبح «كورونا»

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أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، جميع دول الاتحاد الأوروبي بتشديد إجراءات الدخول إليها في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت المفوضية الدول الأعضاء في التكتل، إلى تشديد الإجراءات على حدودها، ومطالبة المسافرين من دول أخرى بإحضار نتيجة اختبار فيروس كورونا تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك أقل من 72 ساعة قبل الوصول للدول الأوروبية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز، في مؤتمر صحفي اليوم: «هناك حاجة ملحة للحد من خطورة حالات الإصابة المتعلقة بالسفر لتخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية المضغوطة»، مشيراً إلى معدلات الإصابات المرتفعة للغاية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وجاء في بيان صحفي أنه يمكن أن يطلب من المسافرين الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة أسبوعين، وملء استمارات إجبارياً بشأن معلومات حول تحركاتهم وتفاصيل المخالطين لهم.

ويشار إلى أن توصية المفوضية، التي تهدف لمواجهة السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي تنتشر في دول الكتلة الأوروبية، غير ملزمة.

وتريد المفوضية تشديد القواعد داخل الكتلة الأوروبية: على سبيل المثال منع جميع السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي.

وبما أن معظم أوروبا تقريباً مصنفة حالياً ضمن أعلى فئة خطورة «باللون الأحمر»، وفقاً لخريطة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الخطورة، اقترحت المفوضية إدراج فئة جديدة «باللون الأحمر الداكن» لتشير إلى المناطق التي تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة داخل الاتحاد الأوروبي.

وسوف يتم تصنيف منطقة ما ضمن اللون الأحمر الداكن عندما يبلغ معدل الإصابة بفيروس كورونا فيها على مدار 14 يوماً أكثر من 500 لكل 100 ألف مواطن، وهو الحال في بعض المناطق بفرنسا والبرتغال.