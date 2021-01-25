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«موديرنا»: لقاحنا فعّال ضد النسخة البريطانية والجنوب أفريقية من «كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة «موديرنا» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19» الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب أفريقية من الفيروس.
وأكدت الشركة، في بيان، في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى «النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه». 
وأوضحت «موديرنا» أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.
وعبر العديد من الأطباء عن خشيتهم من أن تكون هاتان النسختان مقاومتين للقاحات التي طورت حتى الآن. 
ويقول باحثون وأطباء، إن النسختين المتحورتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا أكثر عدوى من النسخة الأصلية من بمعدل قد يصل إلى 70 في المائة.
وتعزى الزيادة في إصابات كورونا المسجلة منذ نوفمبر الماضي في المملكة المتحدة إلى هذه النسخة المتحورة من الفيروس.
ويبدو أن السلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا، إضافة إلى كونها سريعة التفشي، فهي أيضاً تزيد احتمال الوفاة بالمرض، بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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