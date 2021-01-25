الرئيس الصيني يحذر من «حرب باردة جديدة»

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حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، من حرب باردة جديدة لا تؤدي إلا إلى «طريق مسدود».

ودعا شي، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي يعقد افتراضيا هذا العام، دول العالم إلى تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار والتبادل التقني، مؤيدا التعددية باعتبارها السبيل لمواجهة التحديات الحالية.

وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي، بخطاب الرئيس الصيني.

وقال شي جين بينج «تشكيل مجموعات أو إطلاق حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، سيساهم في دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة».

وأضاف «المواجهة ستوصلنا إلى طريق مسدود».

وفي حديثه للمنتدى، قال شي إن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد «مهتز نوعاً ما» وإن الآفاق لا تزال غير مؤكدة.

وعادة ما يعقد هذا المنتدى في دافوس الواقعة في جبال الألب السويسرية، إلا أن جائحة كوفيد-19 أجبرت قادة العالم على الاجتماع افتراضياً هذا العام.

وفي وقت لاحق من اليوم، تناقش رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني بيتر ألتماير والمدير التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، كيفية «إنعاش النمو الاقتصادي».

وخلال نسخة العام 2020 من المنتدى الاقتصادي العالمي، لم يكن ظهور فيروس كورونا المستجد، قبل أن ينتشر في العالم، ويعرف بوباء كوفيد-19، يثير قلقاً واسع النطاق.