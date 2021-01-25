اخبار العالم

بدعوة من حليف نافالني … احتجاجات في أرجاء روسيا يوم 31 كانون الثاني

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

المعارض الروسي أليكسي نافالني

تتحضر روسيا لاحتجاجات واسعة يوم 31 كانون الثاني على خلفية اعتقال أليكسي نافالني وذلك بدعوة من حليف نافالني، للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي، المسجون 30 يوما؛ لمزاعم عن انتهاكه عفوا مشروطا.

ونشر ليونيد فولكوف، حليف نافالني التفاصيل على تطبيق تليغرام للتراسل، ووعد بنشر تفاصيل أكثر في وقت لاحق اليوم.

واعتقلت الشرطة أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر، واستخدمت القوة في فض تجمعات في أرجاء مختلفة من روسيا، يوم السبت، بعد أن تحدى عشرات الآلاف البرد الشديد وتحذيرات الشرطة، ودعوا علنا للإفراج عن نافالني.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا