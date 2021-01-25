بدعوة من حليف نافالني … احتجاجات في أرجاء روسيا يوم 31 كانون الثاني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

تتحضر روسيا لاحتجاجات واسعة يوم 31 كانون الثاني على خلفية اعتقال أليكسي نافالني وذلك بدعوة من حليف نافالني، للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي، المسجون 30 يوما؛ لمزاعم عن انتهاكه عفوا مشروطا.

ونشر ليونيد فولكوف، حليف نافالني التفاصيل على تطبيق تليغرام للتراسل، ووعد بنشر تفاصيل أكثر في وقت لاحق اليوم.

واعتقلت الشرطة أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر، واستخدمت القوة في فض تجمعات في أرجاء مختلفة من روسيا، يوم السبت، بعد أن تحدى عشرات الآلاف البرد الشديد وتحذيرات الشرطة، ودعوا علنا للإفراج عن نافالني.