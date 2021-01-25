الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا بسبب اعتقال نافالني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 4:20 مساءً

يدرس الأوروبيون فرض عقوبات على موسكو إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة، كما أفادت عدة مصادر دبلوماسية.

وقرر الأوروبيون اليوم الاثنين، إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إلى موسكو في مطلع شباط

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين، إن ”جوزيب بوريل سيتوجه إلى موسكو في مطلع شباط/فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في الـ 22 من شباط/فبراير“.