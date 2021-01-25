اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا بسبب اعتقال نافالني

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 4:20 مساءً

وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل

يدرس الأوروبيون فرض عقوبات على موسكو إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة، كما أفادت عدة مصادر دبلوماسية.

وقرر الأوروبيون اليوم الاثنين، إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إلى موسكو في مطلع شباط

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين، إن ”جوزيب بوريل سيتوجه إلى موسكو في مطلع شباط/فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في الـ 22 من شباط/فبراير“.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا