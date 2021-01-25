الإمارات: فتح السفارة في تل أبيب تأثر بقيود كورونا بإسرائيل

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أن فتح سفارتها في تل أبيب تأثر بالقيود الاحترازية التي تفرضها إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، معربة عن أملها في أن تتم هذه الخطوة قريبا.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، إنها تقوم حالياً بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب.

وأضافت أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19".

وأعربت عن أملها في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".