حتى 4 فبراير.."طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

قالت طيران الإمارات، إن رحلاتها إلى جمهورية جنوب إفريقيا ستظل معلقة حتى 4 فبراير 2021.



وأضافت الناقلة اليوم الاثنين في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء تماشياً مع التوجيهات الحكومية الأخيرة التي تقيد دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات.

يشار إلى أن "طيران الإمارات" سبق وأعلنت تعليق جميع رحلاتها المتجهة من وإلى جنوب إفريقيا اعتباراَ من 16 يناير إلى 28 يناير 2021، وذلك لأسباب تشغيلية

وأوضحت أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في جنوب إفريقيا للسفر في نقطة انطلاقهم.

وتابعت: "تأسف طيران الإمارات لأي إزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز".

وأكدت طيران الإمارات، على أنها لا تزال ملتزمة بخدمة عملائها في جنوب إفريقيا، وتتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت: "نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد، وسنسعى لتزويد عملائنا بأكبر قدر ممكن من الدعم والإشعار".