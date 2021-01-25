حاكم دبي يطلق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.



وقال، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا، رفقة أخي الشيخ سيف بن زايد، والشيخ منصور بن زايد، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، سياسة ومبادرات ومناهج وسلوكيات، تهدف لحماية أبنائنا في حياتهم الرقمية، والتي يقضون فيها أوقاتاً أكثر من الحياة الواقعية".