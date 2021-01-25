اليمن تدين اطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

دانت الجمهورية اليمنية ، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة ايرانياً صاروخاً باتجاه مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، يوم السبت، والتي تمكنت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضه وتدميره.



وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان ادانتها لهذا العمل الإرهابي..مؤكدة موقف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها و مكافحتها للإرهاب والحفاظ على امن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها.

واشات الوزارة، الى استمرار المليشيات الارهابية في ممارسة أعمالها التخريبية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة..مشددة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد للتصرفات الغير مسئولة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على امن واستقرار المنطقة.