وفاة اربعة لاعبين برازيليين في تحطم طائرة

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19 يناير , 2021
لقي اربعة لاعبين من فريق بالماس الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة البرازيلية لكرة القدم حتفهم مع رئيس النادي إثر تحطم طائرتهم الاحد.
كما توفي الطيار في الحادث الذي حصل بعد دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من توكانتيس الى جويانيا لخوض مباراتهم المرتقبة ضد فيلا توفا الاثنين.
وذكر النادي أن اللاعبين الذين لقوا حتفهم هم لوكاس براشيديس، غييرمي نويه، رانولي وماركوس موليناري اضافة الى الرئيس لوكاس ميرا.
وجاء في البيان "في هذا الوقت الاليم والمرعب، يدعو النادي لرفع الصلوات من أجل العائلات التي ستحظى بالدعم اللازم".
في العام 2016، لقي 19 لاعبًا من فريق شابيكوينسي حتفهم في طريقهم لخوض مباراة في ميديين خلال تحطم طائرة في كولومبيا أدت الى وفاة 71 شخصًا.
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