مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

قالت الحكومة الإماراتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن مجلس الوزراء صادق اليوم (الأحد) على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب بإسرائيل.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في هذا العام، بأبوظبي على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس (آب)، وقعتا بالبيت الأبيض، يوم منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، معاهدة السلام بين البلدين، برعاية أميركية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.