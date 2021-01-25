تعهد نيابي بإقرار قوانين منها 'العنف الأسري والناجيات الإيزيديات'

بغداد - ياسين صفوان - تعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاثنين، بإقرار القوانين والتشريعات منها مناهضة العنف الأسري والناجيات الإيزيديات.



وقال المكتب الإعلامي للحداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، رئيس معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان في العراق وليام سبينسر وجرى بحث الموضوعات والقضايا التي تتعلق بعمل البرلمان في المرحلة المقبلة وإقرار القوانين والتشريعات وفق السياقات الدستورية والنظام الداخلي ومنها قانوني مناهضة العنف الأسري والناجيات الإيزيديات، فضلاً عن تفعيل وتطوير عمل اللجان النيابية".

وأكد الحداد، وفقا للبيان، على "أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين المعهد والمؤسسة التشريعية بما يدعم عمل اللجان النيابية والنواب ومساندة جهودهم لممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، وتقديم الخدمات للمواطنين وتلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم والإستقرار الدائم.