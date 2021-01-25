بالصور.. منتخب الناشئين يواصل تدريباته في الشعب

يواصلُ منتخب الناشئين تدريباته بواقع خمس وحدات تدريبية في الأسبوع بملعب الشعب الثاني تحضيراََ للاستحقاقات المقبلة.



وقالَ مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد إن "اللاعبين يواصلون تدريباتهم بانضباط عالٍ مع ارتفاع المردودين البدني والفني للفريق، وكذلك زيادة الانسجام والتناغم مع الاسلوب المراد تطبيقه في المباريات".

وأضافَ ان "الملاك التدريبي لديه الرغبة الكبيرة في مواصلة خوض اللقاءات الودية مع فرق الخط الأول لفرق الدوري الممتاز لإعطاء اللاعبين الدافع والحافز لتقديم الاحسن وتطوير الاداء، والاستفادة من الاحتكاك مع لاعبين بأعمار تفوقهم".

واختتمَ محمد ان "اللاعب الدولي السابق، نشأت أكرم، زار تدريبات المنتخب، وبيّن إعجابه بما يضمه من مواهب قادمة بقوة لتمثيل المنتخبات الوطنية"، معتبراً أن "تواجد نجوم الكرة العراقية يزيد من حماسة اللاعبين لتقديم الأفضل في التدريبات والمباريات".