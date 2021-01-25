مذكرة تفاهم عراقية فرنسية لتأهيل مطار الموصل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الفرنسي لتأهيل مطار الموصل الدولي.



وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة الطيران المدني وشركة (ADP-I) وفقا لبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أبدى اهتماماً واسعاً بهذا المشروع، وكان ضمن الأولويات التي طرحها على طاولة النقاشات مع الرئيس الفرنسي أثناء زيارة الوفد العراقي إلى باريس".

وأوضح، أن "هذه المذكرة تعد ضمن مشروع الحكومة العراقية لدعم المناطق المحررة، التي عانت من سطوة العصابات الإرهابية، ويعد انطلاقة اقتصادية وتجارية مهمة للعراق".

بدوره عد محافظ نينوى نجم الجبوري، خطوة توقيع المذكرة بأنها "لحظة تاريخية"، مشيرا إلى ان "هذه الخطوة تسهم في تطوير قطاعات النقل والاقتصاد والتجارة".

فيما اعتبر رئيس سلطة الطيران المدني، نائل سعد، والمدير التنفيذي للمشروع فيليب مارينيه، أن "هذه الخطوة هي الأولى تجاه تطوير مطار الموصل الدولي، وأنها ستعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري للمحافظة، وستعمل على تشغيل الأيادي العاملة من أبناء نينوى".

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي لدى بغداد برونو أوبير، عن سعادته بتوقيع المذكرة، واصفاً التوقيع، بأنه "البداية لترجمة واقعية وبلورة حقيقية للمباحثات التي جمعت رئيس مجلس الوزراء برئيس الجمهورية الفرنسية".