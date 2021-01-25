مسؤول عسكري أمريكي إلى السودان لتعزيز قدراته الدفاعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل إلى الخرطوم، غدا الثلاثاء، مسؤول عسكري أمريكي في زيارة رسمية ليومين، ستبحث بناء القدرات الدفاعية للسودان.

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لشؤون الارتباط المدني العسكري، سيلتقي، خلال زيارته، رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.



وستبحث زيارة المسؤول الأمريكي، بناء القدرات الأمنية والدفاعية، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.

ومنذ عزل نظام الإخوان الإرهابي، تنامى الاهتمام الأمريكي بالسودان الذي زاره مسؤولون رفيعو المستوى، دعما للانتقال السلمي بالبلاد.

كما رفعت واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، بفضل التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.