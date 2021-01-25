رئيس الوزراء الفلسطيني: مبادرة عقد مؤتمر دولي للسلام محور نقاش مجلس الامن غدا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ستكونان محور نقاش مجلس الامن في جلسته التي ستعقد غدا الثلاثاء.

وأضاف اشتية في كلمة له بداية اجتماع الحكومة اليوم الاثنين أن جلسة الغد ستخصص للمستجدات العالمية من بينها القضية الفلسطينية وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام في ضوء وجود إدارة أمريكية جديدة.

ورحب بموقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع مع اسرائيل والذي عبر عنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وأكد فيه أن إقامة علاقات مع إسرائيل مرهونة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية للسلام.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين في الأيام الماضية بينهم أطفال طالب اشتية دول العالم بوضع أسماء هؤلاء المستوطنين على قوائم الإرهاب ومنعهم من السفر.

وفيما يتعلق بالانتخابات قال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه طالب في أثناء لقائه قبل يومين حوالي 50 سفيرا وقنصلا عربيا واجنبيا وفي أثناء اتصال هاتفي مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بالتدخل لتسهيل إجراء الانتخابات بما فيها القدس مشيرا الى انه ناقش معهم متطلبات إنجاح الانتخابات بما في ذلك إرسال مراقبين دوليين.