شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يطلق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.



وقال، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا، رفقة أخي الشيخ سيف بن زايد، والشيخ منصور بن زايد، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، سياسة ومبادرات ومناهج وسلوكيات، تهدف لحماية أبنائنا في حياتهم الرقمية، والتي يقضون فيها أوقاتاً أكثر من الحياة الواقعية".