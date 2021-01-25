البحرين تعتمد لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، الأحد، على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" ضد فيروس كورونا.



جاء ذلك بناء على دراسة قامت بها الهيئة بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة البحرينية، وذلك على ضوء المعلومات التي حصلت عليها من شركة "أسترازينيكا" حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة ومعلومات التصنيع التي وفرها معهد سيرام بالهند لإثبات أن عملية التصنيع تتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إنه قد تم إجراء دراسة متعمقة لجميع الوثائق التي قدمها المعهد والتي شملت جودة التصنيع ونتائج دراسة المناعة، مشيرةً إلى أن الهيئة أجازت ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لكونها مطبقة للعديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفاعلية للقاح.

وذكرت الجلاهمة أن اللقاح المذكور يعطى على جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، وقد بينت الدراسة التي نشرتها شركة أسترازينيكا أن فاعلية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 70.42%.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد؛ تكون البحرين أقرت ثالث استخدام طارئ للقاح في البلاد بعد لقاح شركة "سينوفارم" ولقاح شركتي "فايزر وبايونتيك".