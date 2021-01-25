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الإمارات.. تلقيح 2.5 مليون ضد فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. تلقيح 2.5 مليون ضد فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، تقديم 83,302 جرعة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الإثنين، 2,571,086 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 26.00 جرعة لكل 100 شخص.

 

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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