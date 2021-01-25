شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان طردت 4 آلاف سفينة صينية كانت تجرف الرمل من مياهها في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبيه - أ ف ب

أعلنت السلطات التايوانية في إطار التوتر المتزايد بين تايبيه وبكين، الاثنين، أنها طردت حوالى 4 آلاف سفينة صينية عام 2020، كانت تجرف الرمال بشكل غير قانوني من مياهها، أي ست مرات أكثر من العام السابق.

ومنذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة، تعتمد الصين موقفاً عدائياً بشكل متزايد حيال تايوان، إذ شهد عام 2020 عدداً قياسياً من الطائرات العسكرية الصينية التي توغلت في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، وأصبحت المياه الإقليمية المحيطة نقطة توتر أيضاً.

وقال خفر السواحل التايواني، الاثنين، إنه سجل زيادة كبيرة في عدد السفن الصينية التي أتت لجرف الرمال في مياهها، في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، وطردت 3969 سفينة مقارنة بـ 600 في عام 2019 و71 في عام 2018.

يعتبر القادة الصينيون في بكين الجزيرة مقاطعة صينية، ويهددون باستعادتها بالقوة في حالة الإعلان الرسمي للاستقلال أو التدخل الأمريكي.

وفي العام الماضي، نفذت القوات الجوية الصينية رقماً قياسياً من 380 توغلاً في منطقة تعريف الدفاع الجوي التايوانية. وهذا الرقم هو الأعلى منذ منتصف التسعينات.

وأكدت الولايات المتحدة، السبت، أن دعمها لتايوان يظل «صلباً مثل صخرة»، على الرغم من «محاولات الترهيب» من بكين التي دخل عدد من طائراتها مجدداً في نهاية الأسبوع منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

في الوقت نفسه، دخلت حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت بحر الصين الجنوبي.

تصريحات واشنطن هي الأولى بشأن تايوان منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي حضرته ممثلة للجزيرة في الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ أن قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979. هذا الحضور أثار حفيظة بكين.

لقد استخدمت الصين على الدوام سفناً مدنية-مدعومة بخفر السواحل لتأكيد مطالبها في المياه الإقليمية المتنازع عليها وإزعاج السفن القريبة.

