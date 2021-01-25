شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق إفريقيا إلى 12 على الأقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج - رويترز

ارتفع عدد قتلى العاصفة «إلويز» إلى 12 على الأقل الاثنين وفقاً لبيانات السلطات في منطقة جنوب شرق إفريقيا؛ حيث دمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والفيضانات مباني ومحاصيل.

وكانت العاصفة «إلويز» إعصاراً مدارياً عندما وصلت إلى اليابسة عند إقليم «سوفالا» بوسط موزامبيق يوم السبت؛ لكنها فقدت بعضاً من قوتها لتصبح عاصفة مدارية مع تحركها فوق اليابسة في زيمبابوي وإسواتيني، التي كانت تُعرف باسم سوازيلاند، وكذلك جنوب إفريقيا وبوتسوانا.

وذكر المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها في موزمبيق؛ أن ستة لقوا حتفهم؛ في حين ارتفع عدد النازحين لأكثر من ثمانية آلاف، وتضررت أيضاً منازل ومحاصيل وبنية أساسية؛ أو غمرتها الفيضانات.

وبلغ عدد القتلى في إسواتيني اثنين حتى الآن وفقاً لما ذكرته الشرطة، وترددت أنباء عن مقتل ثلاثة في زيمبابوي وواحد في مدغشقر.

وخفت حدة الأمطار بعض الشيء؛ لكنها ما زالت تنذر بمزيد من الفيضانات.

وقال بوسيليتسو موفوكينج الخبير في هيئة الأرصاد الجوية بجنوب إفريقيا: «هطول الأمطار يتراجع ببطء؛ لكننا ما زلنا (نتعامل) مع احتمالية الفيضانات (في جنوب إفريقيا)».

وحذرت هيئة المياه الوطنية في زيمبابوي من أن مياه السدود تفيض، وقد تتسبب في المزيد من الفيضانات باتجاه المصب.

وقال موفوكينج إن «إلويز» من المتوقع أن تتحرك صوب جنوب غرب بوتسوانا غداً؛ حيث ستتسبب في أمطار غزيرة، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار كذلك في جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة.