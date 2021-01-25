شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المحادثات بين اليونان وتركيا حول نزاعات بحرية بعد انقطاع طويل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا- رويترز

قالت مصادر دبلوماسية الاثنين إن اليونان وتركيا استأنفتا محادثات تهدف إلى إيجاد حلول لنزاعات بحرية قائمة منذ فترة طويلة، وهي خطوة تأتي بعد توتر في شرق المتوسط استمر لأشهر.

ولم تحقق الجارتان، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، تقدماً يذكر خلال 60 جولة من المحادثات في الفترة من 2002 وحتى 2016.

وتعثرت خطط استئناف المحادثات العام الماضي بسبب استفزازاتٍ تركية من خلال إرسال سفينة مسح في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، وبسبب خلافات بشأن الموضوعات التي يجب أن تشملها المحادثات.

واتفقت أثينا وأنقرة هذا الشهر على استئناف المفاوضات في إسطنبول في اختبار لآمال تركيا في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي ساند موقف اليونان، وهدد بفرض عقوبات على أنقرة، إذ إن أثينا عضو في هذا التكتل.

وعبر الجانبان عن تفاؤل حذر قبل المحادثات رغم استمرار الدولتين في تبادل التصريحات الحادة حتى في الأيام التي سبقت اجتماع الاثنين في إسطنبول.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن اليونان ستشارك في المحادثات بتفاؤل لكن «دون سذاجة»، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه «يأمل أن يكون استئناف المحادثات بداية لعهد جديد».

وعلى الرغم من الاتفاق على استئناف المحادثات؛ قالت أثينا يوم السبت إنها لن تناقش سوى ترسيم الحدود في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في شرق المتوسط، وليس قضايا «السيادة الوطنية».

أما أنقرة فقد قالت إنها «تريد أن تشمل المحادثات ذات الموضوعات التي شملتها الجولات السابقة، ومن بينها نزع السلاح من جزر في بحر إيجه، والخلافات بشأن المجال الجوي».

ولم تتضح بعد الموضوعات المدرجة على جدول المحادثات.