شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تُعقب على اشتباكات قواتها مع الجيش الصيني في منطقة حدودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي: بكين: «رويترز»

قال الجيش الهندي، الاثنين، إن «مواجهة محدودة» وقعت بين قوات هندية وصينية الأسبوع الماضي في منطقة حدودية متنازع عليها شرقي الهيمالايا، بما يسلط الضوء على الوضع الهش على الحدود بين البلدين.

وقالت الصين إن على الجانبين الإحجام عن الأفعال التصعيدية.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين الهند والصين منذ أبريل/نيسان في جبال الهيمالايا الغربية، ومنذ ذلك الحين عززت الدولتان وجود القوات على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر.

وذكر الجيش الهندي في بيان: «وقعت مواجهة محدودة في منطقة ناكولا في نورث سيكيم في 20 يناير 2021، وجرى حلها بموجب البروتوكولات المتبعة بتدخل من القادة المحليين». ولم يفصح البيان عن مزيد من التفاصيل.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إنه ليس لديه ما يعلق به على الواقعة، لكنه حث الهند على ضبط النفس.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن المواجهة الأحدث في سيكيم، أسفرت عن سقوط مصابين من الجانبين، ولم يصدر الجيش تعليقاً، لكنه نصح بالحذر من مثل تلك التقارير. وقال: «مطلوب من وسائل الإعلام الإحجام عن نشر تقارير تتضمن مبالغات لا تدعمها الحقائق».