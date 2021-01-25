شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين بحزم الاعتداء الحوثي على السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ ف ب

دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بحزم، الاثنين، محاولات ميليشيات الحوثي شنّ هجمات جوية، السبت، على الرياض في بيان مشترك لوزارات الخارجية في الدول الثلاث. وجاء في البيان: «انتشار الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدامها يقوّضان أمن واستقرار المنطقة اللذين التزمنا بهما بشدة». وأضاف البيان «نكرر تمسكنا بأمن وسلامة الأراضي السعودية».. وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إنه أحبط هجوماً يوم السبت، شنته الحركة استهدف العاصمة السعودية الرياض.