اخبار العالم

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين بحزم الاعتداء الحوثي على السعودية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين بحزم الاعتداء الحوثي على والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ ف ب

دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بحزم، الاثنين، محاولات ميليشيات الحوثي شنّ هجمات جوية، السبت، على الرياض في بيان مشترك لوزارات الخارجية في الدول الثلاث. وجاء في البيان: «انتشار الصواريخ والطائرات المسيرة واستخدامها يقوّضان أمن واستقرار المنطقة اللذين التزمنا بهما بشدة». وأضاف البيان «نكرر تمسكنا بأمن وسلامة الأراضي السعودية».. وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إنه أحبط هجوماً يوم السبت، شنته الحركة استهدف العاصمة السعودية الرياض.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا