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بيان حول افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان حول افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي حالياً بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.
وقد تأثرت عملية فتح السفارة في الوقت الراهن بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، ونأمل أن يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريباً، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم.(وام) 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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