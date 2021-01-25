سي آي كابيتال للتمويل العقاري تخطط لضخ 300 مليون جنيه في السوق خلال 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال ناجي فهمي، العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري، إن شركته تخطط لضخ 300 مليون جنيه تمويلات جديدة في أنشطة التمويل العقاري وتشطيب الوحدات السكنية خلال العام الجاري.

وأضاف فهمي، لمصراوي، أن هذه المبالغ ستوجه للتمويل العقاري خارج مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل، حيث لم تشارك شركته في المبادرة بسبب ما وصفه بانعدام هامش ربحيتها على الشركات.

وطرح البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل في ديسمبر 2019 بفائدة متناقصة 10% ثم خفضها بعد ذلك إلى 8% وخصص لها 50 مليار جنيه، على أن تتم محاسبة الشركات والبنوك الممولة للعملاء بسعر عائد (سعر الإقراض في البنك المركزي + 2%).

وذكر ناجي فهمي أن شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري حققت المستهدف خلال العام الماضي من حيث التمويلات التي تم ضخها والتي بلغت 160 مليون جنيه، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على القطاع والاقتصاد المصري والعالمي.

وأشار فهمي إلى أن سوق التمويل العقاري يتطور بشكل كبير بدعم من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، متطلعا إلى نمو أكبر في السوق خلال العام الجاري بعد الخفض المتوقع في أسعار الفائدة خلال العام، باعتبارها هي المحرك الأساسي للسوق، وأن نمو وتطور الاقتصاد بشكل عام يساهم في تطور كل الصناعات.

وبدأت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري عملها منذ مارس 2019، وتمتلك سي آي كابيتال القابضة 100% منها، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 100 مليون جنيه، بحسب ناجي فهمي.