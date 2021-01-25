بعد تقريع الوالي اليعقوبي لعمدة الرباط.. برلمان “البيجيدي” يستهجن “العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي”

جدة - عبدالحي حسين - عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن استهجانه لما سماها “بعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي”، معتبرا أنها تمثل ثقافة متجاوزة، وذلك في إشارة إلى واقعة تقريع والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الأسبوع الماضي، لعمدة الرباط محمد الصديقي، المنتمي للحزب.

وقال برلمان “العدالة والتنمية” في البيان الختامي للمجلس الوطني الملتئم نهاية الأسبوع المنصرم، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، “يعبر المجلس الوطني عن استهجانه لبعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة”.

وأضاف الحزب مهاجما هذه العقليات، حيث اعتبر أنها” لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا راسخا”.

وجدد المجلس الوطني عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد “الفساد والاستبداد وتشبث أعضائه بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش”.

ودعا برلمان حزب رئيس الحكومة الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية بمنطق “التعاون والحكمة والإنصات، بما يدعم الثقة والاستقرار السياسي والاجتماعي اللازمين لكل عملية تنموية حقيقية”.

كما سجل المجلس الوطني قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي.

وجدد التأكيد على مواقف الحزب الرافضة لهذا “التراجع”، وشدد على أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة ل”تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا”.