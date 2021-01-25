سرقا مبلغاً مالياً ضخماً.. القبض على متهمين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على على متهمين اثنين قاما بتسليب أحد المواطنين جنوب العاصمة.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين لقيامهما بتسليب احد المواطنين وسرقة مبلغ مالي قدره (60 الف دولار امريكي) جنوب العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن عملية القبض تمت بكمين محكم ووفق مذكرة قضائية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهة المختصة.