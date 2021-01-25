تضمنت 3 قرارات مهمة.. القضاء يفصح عن مخرجات آخر جلساته

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأثنين، عن مخرجات جلسته الرابعة التي عقدت هذا اليوم، فيما تضمنت إقرار ثلاث قرارات جديدة.

وقال إعلام القضاء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الرابعة المنعقدة حضورياً في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان"، مبينا أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى، بارك لمنتسبي المجلس نجاح احتفالية يوم القضاء العراقي".

وأشار البيان إلى "إقرار المجلس ترقية وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة، كما اقر التشكيلات القضائية في بعض المناطق الاستئنافية وفق المقترح المقدم من رؤساء الاستئناف".

وأوضح، إن "المجلس ناقش أيضا الاعمام الخاص بإنشاء محاكم العنف الأسري"، لافتا إلى "إصدار أعمام لاحق يتضمن تسمية قضاة تحقيق وجنح للنظر بقضايا العنف الأسري إضافة إلى أعمالهم وحسب لاختصاص المكاني لمحل وقوع الجريمة إضافة إلى المحاكم التي تم إنشائها في البيان المرقم (9/ق/أ) في 10 /1 /2021".

وأضاف "قرر المجلس تخويل رؤساء محاكم الاستئناف تشكيل او أعادة تشكيل اي لجنة او هيئة تحقيقيه لايشترط قانون التنظيم القضائي او قانون مجلس القضاء الاعلى صدور الأمر بذلك من قبل رئيس المجلس".