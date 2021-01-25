انت الان تتابع خبر الاستخبارات العسكرية تعلن الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في الكرمة بمحافظة الانبار.