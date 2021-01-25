القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الإمارات: أنا بمهمة تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، إيتان نائيه، مهمته الدبلوماسية في الإمارات بأنها تاريخية ومثيرة للمشاعر.

ونقل موقع "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر عن نائيه قوله: "أنا في مهمة تاريخية، مثيرة للمشاعر".



وأضاف: "وصلت إلى أبوظبي وفي جعبتي رسالة سلام وتطبيع كامل وتنمية وإقامة علاقات طويلة الأمد في المجالات كافة".

وتابع الدبلوماسي الإسرائيلي: "ليست هناك حدود لإمكانيات التعاون بين إسرائيل والإمارات".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، افتتاح سفارة مؤقتة ووصول نائيه إلى أبوظبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "افتتحت السفارة الإسرائيلية في أبوظبي رسمياً، اليوم، بوصول ممثل البعثة إيتان نائيه".

وأضافت: "ستعمل السفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الكاملة بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع حكومة الإمارات والكيانات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".