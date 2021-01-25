شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يطارد «داعش» في كهوف العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» اليوم (الاثنين) هجوما جويا على أحد مخابئ تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة جبلية شمال شرقي العراق، بعد أيام من تفجير انتحاري مزدوج وسط بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 من المدنيين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الضربة الجوية استهدفت أحد الكهوف داخل سلسلة جبال حمرين الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، مضيفة أن مجموعة من الإرهابيين كانت تتحصن في المخبأ.

وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): «وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية».

وأضافت الخلية في البيان أنه «سيتم إعلان أعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول قوات الأمن إلى الموقع المستهدف».

وكان العراق أعلن النصر على «داعش» في أواخر عام 2017، بعدما طرد عناصره من المناطق المدنية، لكن مسلحين منه لجأوا إلى المناطق الصحراوية والنائية التي يستغلها التنظيم لشن هجمات بين الفينة والأخرى.