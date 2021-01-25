إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ100 مليونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 39 دقيقة

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ اكثر من 2 مليون و139 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 99 مليونا و775 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 71 مليونا و764 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملحوظاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 455 ألف و867 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,511 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,844 وفاة)، والمكسيك (1,470 وفاة)، وبريطانيا (610 وفيات)، والبرازيل (606 وفيات)، وروسيا (491 وفاة).

124 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 يناير/ كانون الثاني ارتفاعا من 80 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 117 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 45 بعد أن كان 92 في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89115 حالة بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

ارتفاع وفيات البرازيل لـ217037

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 592 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19 ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجم عن الوباء إلى 217037.

وأظهرت البيانات الرسمية أن البلاد سجلت 28323 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إصابة نحو 8.9 مليون شخص منذ بدء تفشي الجائحة.