محادثات تركية يونانية بشأن أزمة التنقيب في شرق البحر المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 02:02 مساءً - بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر ، بدأت تركيا واليونان محادثات في اسطنبول الاثنين لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط ، حسب ما قاله مسؤول تركي بارز لوكالة فرانس برس.

وكان في استقبال وفد الدبلوماسيين اليونانيين المسؤول الثاني في وزارة الخارجية التركية سادات أونال في قصر دولما بخشة، بحسب المصدر نفسه. وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط العام 2016 وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.

وأدت مهمات التنقيب التركية عن الغاز في المياه اليونانية بالأشهر الأخيرة لأزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ العام 1996 عندما كاد البلدان يتواجهان في حرب.

وتندرج هذه المحادثات في إطار حملة أوسع للرئيس التركي رجب طيب إدروغان الساعي إلى تهدئة العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي الذي ضاق ذرعا من سلوك أنقرة وباشر الشهر الماضي فرض عقوبات عليها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء الماضي إن بلاده تخوض هذه المحادثات بـ “تفاؤل وأمل”.

وأضاف “لطالما كانت اليونان تؤيد الحوار بشرطين، وقف تركيا لتصرفاتها العدائية في المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة، واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في 2016”.

ورحبت أنقرة مرات عدة بـ “الأجواء الإيجابية” المسيطرة منذ أسابيع قليلة. وخلال زيارة الأسبوع الماضي لبروكسل، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن الأمل في أن تسمح محادثات إسطنبول بالتوصل إلى نتائج.

وندد تشاوش أوغلو بـ “استفزازات” قامت بها أثينا التي تحدثت عن مضاعفة مساحة مياهها في بحر إيجه وهو موضوع تعتبره أنقرة خطرا جدا.

ورغم هذه الخلافات، رحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار بين البلدين معتبرا أنه يشكل “مؤشرا إيجابيا” للعلاقات بين أنقرة وبروكسل بعد توتر مستمر منذ أشهر عدة.

وفي ديسمبر الماضي قرر قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم في بروكسل معاقبة تحركات تركيا “غير القانونية والعدائية” في المتوسط حيال اليونان وقبرص.

وفرض الاتحاد عقوبات فردية على أشخاص ضالعين في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط. ويوتر تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص العلاقات منذ أشهر.

وتصاعدت الأزمة بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس الماضي سفينة تنقيب في المناطق المتنازع عليها ولا سيما قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية الواقعة قرب الساحل التركي.

ويفترض أن تنجز اليونان اليوم الإثنين صفقة شراء 18 طائرة رافال مقاتلة من فرنسا لتعزيز دفاعاتها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة.

وزيرة الجيوش الفرنسية في أثينا

وينتظر وصول وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى أثينا لتوقيع عقد “يوجه رسالة واضحة في اتجاهات عدة” على ما قال نظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس. وفي مقدمتها تركيا.

ويشمل العقد البالغة قيمته 2,5 مليار يورو تقريبا شراء 12 طائرة مستخدمة و6 طائرات جديدة. وينص كذلك على تزويد أثينا بصواريخ عابرة من طراز سكالب وصواريخ مضادة للسفن من نوع اكزوسيت ومضادات جوية طويلة المدى من طراز “ميتيور”.

وتفاوضت الحكومتان بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة. واتخذ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار التفاوض في سبتمبر الماضي ردا على عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها تركيا ولجوئها إلى عرض القوة.

واشترت اليونان طائرات رافال جديدة من شركة “داسو أفياسيون” وستتسلمها ابتداء من العام المقبل. إلا أن أثينا أرادت الحصول فورا على طائرات تضمن لها تفوقا جويا في بحر إيجه، لذا اشترت 12 طائرة مستخدمة من سلاح الجو الفرنسي، ويبدأ تسليم هذه الطائرات الصيف المقبل.

وستتلقى أثينا الطائرات الثماني عشرة كلها بحلول صيف العام 2023 على ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع اليونانية. ويبدأ أربعة طيارين يونانيين التدريبات في فرنسا مطلع العام الحالي.

وتعتزم أثينا تخصيص 5,5 مليارات يورو للدفاع هذا العام، ما يزيد إنفاقها على المعدات العسكرية خمسة أضعاف.

وإضافة إلى شرائها مقاتلات رافال، تخطط أثينا لشراء فرقاطات ومروحيات وطائرات مسيرة وتحديث أسطولها من طائرات أف-16 الأميركية وتجنيد 15 ألف عسكري إضافي. كذلك أعلنت اليونان تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 12 شهرا بدلا من تسعة حاليا.