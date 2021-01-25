ضباب كثيف يتسبب في حادثة سير مروعة بالطريق السيار.. تسجيل عدد من الإصابات ودمار كامل لسيارات وشاحنات -فيديو وصور

جدة - عبدالحي حسين - شهد الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، اليوم الاثنين، حادثة سير مروعة، تسببت في توقف حركة السير بشكل تام، وذلك على مقربة من مدينة برشيد.

وذكرت مصادر محلية أن الضباب الكثيف الذي شهدته المنطقة ليلة الأحد/الإثنين، كان سببا مباشرا في وقوع الحادث الذي اشتبكت فيه العشرات من السيارات والشاحنات.

وعلم موقع “اليوم 24” بوقوع عدد من الإصابات متفاوتة الخطورة بين الركاب، فيما أظهرت عدد من الصور حجم الضرر الذي لحق عددا كبيرا من السيارات، والتي تدمر بعضها بشكل كامل.