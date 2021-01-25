عشاق الموسيقى أمام طبق غنائي متنوع.. نهاية الأسبوع الماضي شهدت إصدار أزيد من 25 أغنية

جدة - عبدالحي حسين - شهدت الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، موجة إصدارات فنية، أغرقت منصات الاستماع بأعمال جديدة، وأتاحت لعشاق الموسيقى من مختلف الأصناف “طبقا” موسيقيا غنائيا متنوعا.

الموسيقى الشبابية العصرية

أصدرت الفنانة، سلمى رشيد، فيديو كليب جديد بعنوان “إنت اللي”، قدمت فيه أغنية باللهجة العراقية، تغازل عبرها جمهورها الواسع في العراق.

أغنية “إنت اللي” في ظرف 48 ساعة حققت 542 مليون مشاهدة، وقد غنت رشيد في كلماتها عن الحب، والعلاقات العاطفية.

وقطع الفنان نعمان بلعياشي غيابه الطويل عن الساحة، بإصدار عمل جديد بعنوان “الماضي”، كان موضوعه غير متوقع لجمهوره، تحدث فيه عن واقع مجتمعي لشاب غدرت به الأيام.

وبلغ عدد مشاهدات كليب نعمان بلعياشي الجديد أزيد من 1.1 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة على صدوره.

صنف الراب

يمكن القول إنها نهاية أسبوع سعيدة لعشاق الراب في المغرب، إذ صدر خلالها ألبومين مختلفين، وفرا للجمهور أزيد من 25 أغنية متنوعة، ومن أصوات مختلفة.

وجمعت منصة الاستماع “ديزر” مغنيي راب مغاربة، في ألبوم غنائي واحد، من إنتاجها، وهو نتاج مشروع “La Relève Maghreb: edition Maroc” الذي جمع 12 موهبة من المغرب، وجميعهم من محترفي موسيقى الراب.

ويشارك في المشروع، مغنيتا الراب ختك، وأسماء الشريفي، إلى جانب كل من ستورمي، و دادا، و21 طش، و دوليباران، و كوزان، وسنور، وياسين صدوق، وموكي، وونزة، وطاني.

مغني الراب “أنكوني” أصدر إلبوما غنائيا بعنوان “عربي” ضمن أزيد من 14 أغنية، من ضمنها أغان مشتركة، مع هندي زهرة، وأسماء الشريفي، وسمال اكس.