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تشيلسي الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لمبارد والألماني توماس توخيل الأقرب للإشراف على تدريب البلوز

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بلال نوالي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق الإنجليزي، قبل قليل، إقالة مدربه فرانك لمبارد من تدريب الفريق.

وجاءت إقالة لمبارد بعد النتائج السلبية التي رافقته مؤخرا مع الفريق، حيث خسر البلوز أمام ليستر سيتي بهدفين دون رد الثلاثاء الماضي، ليحقق الفريق انتصارين فقط في آخر 8 مباريات، ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الممتاز.

وذكرت الصحافة الإنجليزية أن المدرب الألماني توماس توخيل هو الأقرب للإشراف على تدريب تشيلسي خلفا للمقال لمبارد، وأن مسألة التعاقد مع الألماني توخيل أصبحت مسألة وقت ليس فقط.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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