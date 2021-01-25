كميات متفاوتة من التساقطات بعدد من أقاليم المملكة ونسبة ملئ السدود تتجاوز 46 بالمائة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، عن حجم التساقطات المحدودة التي عرفتها عدد من أقاليم المملكة، بين السادسة من صباح أمس الأحد إلى حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين.

وأوردت المديرية، أنها سجلت خلال هذه الفترة، تساقطات مطرية كانت أعلاها بطنجة، بما يناهز 13 ميلمترا، تليها العرائش، ب10 ملمترات.

كما عرفت بعض الأقاليم كميات جد محدودة من التساقطات بلغت ملمترا واحدا بتطوان، وأقل من ملمتر بكل من شفشاون، مكناس، مراكش، بنسليمان، أكادير المسيرة، تارودانت، تيط مليل.

هذا واستقرت كميات المياه الموجودة في مختلف سدود المملكة، إلى حدود صباح اليوم، عند مستوى 7.4 مليار متر مكعب، بنسبة ملئ تناهز 46.07 بالمائة من إجمالي الطاق الإستعابية لهذه السدود.

وتصدرت السدود الواقعة شمال المملكة، بالحوض المائي اللوكسوس، بأعلى نسبة ملئ في المملكة، حيث بلغت67.35 بالمائة، أي ما يناهز 1.15 مليار متر مكعب، تليها السدود بالحوض المائي لسبو، بنسبة بلغت67.15 بالمائة، وبحجم بلغ 3.72 ملاير متر مكعب، ثم السدود الواقعة بحوض أبي رقراق بنسبة تناهز 62.75 بالمائة وبحجم يصل إلى 679 مليون متر مكعب.

أما الحوض المائي لأم الربيع، فلم تتجاوز نسبة ملئ السدود فيه حاجز 19 بالمائة، مع جم يقدر بما يقارب 900 مليون متر مكعب.