موسى فقي يعلن ترشحه إلى ولاية ثانية على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي

جدة - عبدالحي حسين - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، ترشحه إلى ولاية ثانية على رأس المفوضية.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “توشك ولايتي، التي بدأت، في 17 يناير 2017 على نهايتها، وسأقدم حصيلة شاملة للجمعية العامة، خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في 6 و 7 فبراير 2021، وعندما قررت الترشح إلى ولاية ثانية، اتبعت التقليد، الذي يلزم كل مرشح لشغل هذا المنصب بالإعلان عن أولويات الولاية، التي يسعى إليها”.

وفي سياق انتخابه، في عام 2017، أشار موسى فقي محمد إلى أن “العالم أصبح أكثر تعقيدا، فيما باتت آفاقه مظلمة إلى حد كبير”، مستشهدا في هذا الصدد بجائحة كوفيد -19، وتقلص الموارد، وتضاعف المخاطر العالمية، وانحسار تعدد الأطراف، الذي أعاق تقدم القارة.

وأعرب موسى فقي عن أسفه لـ“فتور سلاسل التضامن، وضعف القيم الإنسانية، المتمثلة في الكرم، واحترام الآخر، وطغيان الاعتبارات المادية، والتجارية، التي فاقمت الصعوبات الموضوعية، التي تواجهها القارة الإفريقية، كما هو الحال في باقي بلدان العالم”.

وأشار موسى إلى أن إفريقيا قارة شابة، وتتميز بمعدل نمو سكاني هائل، كما أن فئة الشباب تمثل 60 في المائة من مجموع سكانها، وبالتالي، فإن أي مبادرة لصالح إفريقيا ينبغي أن ترتكز على هذا المعطى الأساسي”.

وشدد المتحدث نفسه على أنه “من الواضح أن السياق الإفريقي قد شهد، خلال ولايته العديد من التغييرات الإيجابية، سواء من حيث التنمية الاقتصادية، والاجتماعية لكل بلد على حدة، أو على المستوى الشمولي”.