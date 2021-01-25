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وسط إجراءات أمنية مشددة.. لحظة وصول شحنة اللقاح إلى مركز التخزين في الدارالبيضاء – فيديو

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - وصلت إلى مدينة الدارالبيضاء، في الساعات الأولى، اليوم الاثنين، شحنة لقاحات أسترازينيكا-أوكسفورد، المضادة لفيروس ، التي تم توريدها، يوم الجمعة الماضي، من الهند، حيث يتم تصنيعها.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، وصلت الشحنة إلى مركز لتخزين اللقاحات في العاصمة الاقتصادية، فيما يرتقب أن يتم توزيعها على مراكز الحقن في مختلف المدن ليشرع في حملة التلقيح، خلال الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، الجمعة الماضي، رسميا، توصل المغرب بـ”أولى دفعات اللقاح البريطاني أسترا-زينيكا” الهندي الصنع من جمهورية الهند، وأكد بلاغ للوزارة أن المملكة ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” الصيني، الأربعاء المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية ستتم خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت الوزارة نفسها بأن عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية، وأكدت أنها ستشمل في البداية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد -19″، ومضاعفاته، وهم: مهنيو الصحة، البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية، والجيش الملكي وكذا نساء ورجال التعليم، ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين، البالغين من العمر 75 سنة فما فوق”.

كما ستشمل عملية التلقيح، في مرحلة أولية، المناطق، التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بمرض “كوفيد –19”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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